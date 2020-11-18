Колишній президент УПЛ: Лікар кантону Люцерн помилився

В УЕФА немає обмежень на проведення матчу Швейцарія - Україна наступного року.

Про це заявив колишній очільник Української Прем’єр-Ліги швейцарець Томас Грімм.

"Причиною скасування матчу Швейцарія - Україна назвали запобігати неконтрольованому розповсюдженню вірусу в середині збірної України та серед населення.

Я не можу зрозуміти цієї причини, особливо тієї частини, де йдеться про населення. Протокол УЄФА передбачає неможливість контакту з місцевим населенням. Крім того, було вказано, що невідомо достеменно, скільки у збірній України інфікованих навіть серед людей з негативними тестами. За увесь свій час у готелі, проведений разом із делегацією, можу запевнити - захисні маски носили всі без винятку.

Я не розумію рішення лікаря кантону Люцерн відправив делегацію на карантин. Це безпідставно. У Швейцарії досить помірні обмеження щодо ковіду, якщо порівнювати з іншими сусідськими країнами. Тут навіть можна піти до ресторану, і в кантоні Люцерн також.

Які шанси у Швейцарії на виграш цієї справи? Можу лише припускати. Але цієї дискусії можна було б уникнути, якби лікар кантону Люцерн не ухвалив помилкового рішення. Наприклад, можна було перенести матч на 18 листопада і ще раз протестувати збірну України. Було б 13 футболістів - можна грати.

Будь-яке рішення по матчу, прийняте не на полі, буде несправедливим. Адже жеребкування може і не бути на користь Швейцарії.

Можливо, гру перенесуть на 2021-й рік. Може, в рамках підготовки до Євро-2021. На мій погляд, в УЕФА немає обмежень на проведення цієї зустрічі наступного року. Це було б справедливо", - зазначив Грін.