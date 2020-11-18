Болотнікова можуть покарати за слова про клуби Першої ліги

Сергій Болотніков отримав листа від УАФ

Джерело - Чемпіон.

Директор зі стратегічного розвитку Карпат Сергій Болотніков може поплатитись за слова, сказані щодо двох клубів Першої ліги.

Про це йдеться у відповідному листі УАФ.

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Комітет з етики і чесної гри розгляне пост Болотнікова з критикою назв клубів ВПК-Агро й Агробізнес. Це висловлювання перевірять на наявність порушень кодексу етики і чесної гри УАФ.

Також самого функціонера попросили у письмовому вигляді надати пояснення щодо епізоду.