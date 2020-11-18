Воронін: На моє місце у збірній України взяли Шовковського

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Андрій Воронін прокоментував роботу у збірній України
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#Воронін

Джерело - championat.com.

Колишній футболіст збірної України Андрій Воронін міг отримати роботу в національній команді.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Була розмова щодо збірної України. Дуже цього чекав і сподівався повернутися. Сім'я велика, діти малолітні - не хотілося надовго залишати їх одних. Робота в збірній в цьому сенсі бачилася ідеальним варіантом. Коли Шева прийняв команду, переговорили на цю тему. Андрій сказав: Зараз штаб укомплектований, але, як тільки місце звільниться, буду пропонувати твою кандидатуру. Я теж хотів би з тобою попрацювати.

Разів зо три-чотири я брав участь в зборах. Їздив на прохання Андрія дивитися Боруссію, коли там Ярмола грав. Один раз Коноплянку в Шальке переглядав. По грі хорватів з фінами готував для Шеви звіт. Федерація все оплатила - квитки, готель. Загалом, все йшло до призначення, і я дійсно цього хотів. Як-не-як 10 років відіграв у збірній, живу в Одесі, щиро люблю свою країну і збірну. Для мене це був би класний виклик, мрія. Заради неї відхилив варіанти, які могли бути в Німеччині.

Після відходу Рауля Ріанчо в Спартак в 2018 році місце звільнилося. І на нього взяли Сашу Шовковського. На цьому все закінчилося, ілюзії розчинилися", - сказав Воронін.

Нагадаємо, Андрій Воронін став асистентом головного тренера московського Динамо.

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