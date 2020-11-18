Директор збірної Швейцарії очікує позитивного рішення УЄФА

Збірна Україна не займалась пошуком виходу із ситуації, що склалася перед матчем зі Швейцарією.

Про це розповів директор швейцарської національної команди П'єрлуїджі Тамі.

"Ми розчаровані, це прикро. Але ми розуміємо, тому що мова про здоров'я гравців. Вся команда була готова до матчу. Ми б вважали за краще все вирішити на поле і за спортивним принципом. Тепер все буде вирішуватися на іншому рівні.

Ми завжди поважали протокол УЄФА. Реалізували його, приклавши всі зусилля. За останні кілька днів тричі проходили тестування, все результати були негативними. Ми хотіли грати і все зробили для цього.

Я не відчував, що українська сторона серйозно займалася пошуком вирішення ситуації. Можливо я помиляюсь.

Ми зробили свою роботу і повністю виконали протокол. Мені було б складно зрозуміти рішення про результат матчу жеребом. Очікую рішення в нашу користь. Але я не юрист, може, щось пропускаю. Сподіваюся, на рішення знадобиться кілька днів ", - сказав Тамі.