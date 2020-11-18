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Нагорняк: Жеребкування результату? Це взагалі незрозуміло що таке

Сьогодні 10:15 124 0
Сергій Нагорняк прокоментував скасування матчу Швейцарія - Україна
Нагорняк: Жеребкування результату? Це взагалі незрозуміло що таке
#Україна, #Швейцарія, #Ліга націй

Джерело - zbirna.com.

Найсправедливішим рішенням УЄФА у грі Швейцарія - Україна є догравання матчу.

Про це розповів екснападник українців Сергій Нагорняк.

"Звичайно, на мій погляд, правильніше було б все ж провести матч між українською і швейцарської збірної. Наша збірна, незважаючи на всі проблеми зі складом, була готова грати і хотіла цього. Я так розумію, тепер багато в цьому питанні буде залежати від юрідічсекіх аспектів. Шкода, адже хотілося б, щоб команди визначили переможця на футбольному полі. Яким в результаті буде рішення УЄФА, спрогнозувати складно.

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Найсправедливішим рішенням було б зіграти цей матч, де завгодно: або в Швейцарії в іншому місті, або на нейтральному полі. Жеребкування результату? Це взагалі незрозуміло що таке. Як рулетка в казино - на червоне або чорне. Не вірю в такий варіант і не розумію, як таке може бути. Не варто сподіватися на цей результат. Все повинно вирішуватися на футбольному полі", - розповів Нагорняк.

Нагадаємо, долю матчу Швейцарія – Україна визначить комітет УЄФА

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