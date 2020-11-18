Родрі: Підсумковий рахунок із Німеччиною міг бути набагато більшим

Хавбек збірної Іспанії Родрі оцінив перемогу над Німеччиною у 6 турі Ліги націй.

Про це розповів сам футболіст.

"Підсумковий рахунок міг бути набагато більше. Ми створили набагато більше моментів. Рахунок 6:0, але він міг бути і більшим.

Ви знаєте, що ми просимо бути терплячими щодо нас, тому що ми бачимо ситуацію зсередини і знаємо, що на нас чекає попереду. Ця збірна Іспанії - команда, яка може обіграти Німеччину з різницею в шість м'ячів", - сказав Родрі.