Еквадор декласував Колумбію, перемоги Бразилії та Аргентини. Результати відбору на чемпіонат світу

Результати матчів відбору

Джерело - Чемпіон.

У Південній Америці відбувся 4 тур відбору на чемпіонат світу.

Чемпіонат Світу 2022 - Кваліфікація

Південна Америка, 4 тур

18 листопада

Еквадор – Колумбія – 6:1 (4:1)

Голи: 1:0 – 7 Арболеда, 2:0 – 9 Дельгадо, 3:0 – 32 Мартінес, 4:0 – 39 Ареага, 4:1 – 45+1 Родрігес (пен), 5:1 – 78 Плата, 6:1 – 90+1 Еступіньян

Венесуела – Чилі – 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 9 Маго, 1:1 - 15 Відаль, 2:1 – 81 Рондон

Парагвай – Болівія 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 19 Ромеро, 1:1 – 41 Морено, 1:2 – 45 Сеспедес, 2:2 – 72 Ромеро

Уругвай – Бразилія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 33 Артур, 0:2 – 45 Річарлісон

Перу – Аргентина 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 17 Гонсалес, 0:2 – 28 Мартінес

Раніше, Аргентина з Мессі не змогла здолати Парагвай у відборі на чемпіонат світу.