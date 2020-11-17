Олімпійська збірна Бразилії із гравцями Шахтаря поступилася Єгипту

Бразилія не змогла обіграти Єгипет

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська збірна Бразилії у товариському матчі поступилася Єгипту.

Матч завершився із рахунком 2:1 на користь Єгипту.

У матчі були залучені чотири гравці донецького Шахтаря. Майкон з'явився на полі з перших хвилин, а Додо, Маркос Антоніо і Тете вийшли на заміну.

Товариський матч

17 листопада

Єгипет - Бразилія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Родріго, 1:1 – 48 Ель-Ерьяр, 2:1 – 56 Яссер

Бразилія: Фузато - Емерсон (Додо 74), Луанко, Габріель, Енріке (Тете 74) - Майкон, Вендел (М. Антоніо 46), Рейньер - Нерес, Кунья, Родріго