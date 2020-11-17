 Швейцарія - Україна: Про що говорить регламент УЄФА | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Ліги націй Швейцарія - Україна скасований
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Швейцарія - Україна: Про що говорить регламент УЄФА

Сьогодні 21:22 483 0
В УЄФА розробили план дій у випадку скасування матчу
Швейцарія - Україна: Про що говорить регламент УЄФА
#УЄФА, #Україна, #Швейцарія

Джерело - Чемпіон.

Матч Швейцарії та України в останньому турі Ліги націй не відбудеться у вівторок, 17 листопада, через рішення головного лікаря кантону Люцерна помістити весь склад збірної України на карантин.

УЄФА ще влітку розробив план дій у турнірах збірних:

- Якщо за рішенням уповноважених державних або місцевої влади група футболістів або команда поміщається в обов'язковий карантин або самоізоляцію, матч проходить за розкладом, якщо в команді набирається мінімум 13 футболістів, включаючи одного воротаря. Даний пункт дійсний незалежно від інших положень регламенту конкретного турніру (включаючи крайній термін подачі заявки на матч) за умови, що всі футболісти мають право виступати за молодіжну або дорослу збірну національної асоціації згідно з регламентом ФІФА, а їх аналізи дали негативний результат відповідно до протоколу УЄФА.

Важливо: Матч Ліги націй Швейцарія - Україна скасований

- Якщо національна асоціація не може виставити на гру команду з дотриманням зазначеного вище критерію (тобто 13 футболістів, включаючи мінімум одного воротаря), то матч, якщо можливо, переноситься на обрану адміністрацією УЄФА дату. Якщо адміністрація УЄФА вважатиме за доцільне, вона має повноваження перенести матч на стадіон в нейтральній державі (на території національної асоціації УЄФА). У будь-якому випадку домашня команда залишається відповідальною за проведення матчу і покриває всі супутні витрати.

- Якщо матч неможливо перенести, рішення приймає Контрольно-дисциплінарна і етична інстанція УЄФА. Збірна національної асоціації, з вини якої матч не відбувся або був зіграний в повному обсязі, визнається такою, що програла.

- Крім випадків, коли Дисциплінарна комісія вирішує, що матч не відбувся або був зіграний в повному обсязі з вини обох сторін або з не залежних від сторін причин, тоді результат матчу визначає жереб (перемога 1:0, поразки 0:1 або нічия 0:0), який проводить адміністрація УЄФА.

Раніше, лікар пояснив необхідність карантину збірної України.

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