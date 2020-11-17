 Луческу зустрівся із чоловіком, який розповсюдив новину про відхід тренера з Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Луческу зустрівся із чоловіком, який розповсюдив новину про відхід тренера з Динамо

Сьогодні 20:41 1448 0
Мірча Луческу прокоментував поширення неперевіреної інформації щодо нього
Луческу зустрівся із чоловіком, який розповсюдив новину про відхід тренера з Динамо
#Луческу, #Динамо

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу зустрівся з людиною, який поширив чутки про його бажання залишити київський клуб.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Чутки безпідставні. Ця новина тільки шкодить мені в стосунках з усіма. Не знаю, як можна придумувати такі новини, особливо в цей період. Готуюся з командою до матчів чемпіонату. У нас багато гравців з коронавірусом, багато проблем. Я зараз намагаюся все організувати, продумати зимові збори.

У мене зараз інші турботи. Звичайно, коронавірус може вплинути на що завгодно, але це не означає, що я збираюся здатися. Я повинен виконувати контракт, сподіваюся, мені вдасться його виконати.

Я вперше виглядаю боягузом щодо клубу. В цей час світу потрібно бути більш уважним до того, які новини даються. Я не хочу сказати, що раджу комусь як робити його роботу. Я вже зустрівся з людиною, який поширив цю новину, він вибачився.

У такій ситуації не може бути навіть мови про відмову від подальшої роботи", - сказав Луческу.

Відзначимо, що інформацію про бажання Луческу покинути Динамо взимку розповсюдило румунське видання Ziare.

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