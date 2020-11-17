Директор збірної Швейцарії: Це ганьба, ми були готові грати

Збірна Швейцарії хотіла зіграти матч Ліги націй проти України.

Про це розповів директор швейцарської команди П'єрлуїджі Тамі.

Важливо: Матч Ліги націй Швейцарія - Україна скасований

"Це ганьба. Ми були готові грати і врятувати місце в лізі А на футбольному полі. Ми були мотивовані зіграти в цьому фіналі. Ми також прийняли б перенесення зустрічі на завтра. Дуже хотіли, щоб рішення було на футбольному полі, а не за його межами.

Але ми повинні прийняти тепер те, що є", - сказав Тамі.