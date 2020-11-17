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Шевченко назвав заявку збірної України на матч зі Швейцарією

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Тренер зможе розраховувати на 21 футболіста
Шевченко назвав заявку збірної України на матч зі Швейцарією
#Шевченко, #Україна

Джерело - УАФ.

На матч останнього туру групового етапу Ліги націй-2020/2021 з Швейцарією стала відома заявка збірної України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Заявка збірної України:

Воротарі: 1. Юрій Паньків, 12. Андрій Пятов, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 5. Євген Чеберко, 15. Юхим Конопля, 20. Валерій Бондар, 21. Богдан Михайліченко, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Маліновський, 7. Олександр Назаренко, 11. Марлос, 14. Ігор Харатін, 16. Сергій Булеца, 17. Олександр Зінченко, 18. Георгій Судаков, 19. Олександр Зубков.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 10. Жуніор Мораес.

Початок матчу - о 21.45 за київським часом.

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