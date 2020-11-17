Шевченко назвав заявку збірної України на матч зі Швейцарією

Джерело - УАФ.
На матч останнього туру групового етапу Ліги націй-2020/2021 з Швейцарією стала відома заявка збірної України.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Заявка збірної України:
Воротарі: 1. Юрій Паньків, 12. Андрій Пятов, 23. Андрій Лунін.
Захисники: 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 5. Євген Чеберко, 15. Юхим Конопля, 20. Валерій Бондар, 21. Богдан Михайліченко, 22. Микола Матвієнко.
Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Маліновський, 7. Олександр Назаренко, 11. Марлос, 14. Ігор Харатін, 16. Сергій Булеца, 17. Олександр Зінченко, 18. Георгій Судаков, 19. Олександр Зубков.
Нападники: 9. Роман Яремчук, 10. Жуніор Мораес.
Початок матчу - о 21.45 за київським часом.
Раніше три гравці збірної України заразилися коронавірусом.