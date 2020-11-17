Коментатор: Минуло 5 тижнів, але запахи і смаки не відновилися

Круторогов - про наслідки COVID-19

Джерело - Чемпіон.

Відомий коментатор Кирило Круторогов, який раніше заразився COVID-19, має неприємні наслідки хвороби.

Про це заявив сам журналіст.

"Іде 5-й тиждень, відколи захворів на коронавірус. Завтра буде 2 тижні як здав повторний тест, який став негативним, було дозволено завершити самоізоляцію. Ніби одужав. Проте запахи та смаки дотепер відновилися вкрай слабко. Без присмаків, післясмаку та ароматів. Бережіть себе!", - зазначив Круторогов.

Іде 5й тиждень, відколи захворів на коронавірус. Завтра буде 2 тижні як здав повторний тест, який став негативним, було дозволено завершити самоізоляцію. Ніби одужав. Проте запахи та смаки до сих пір відновилися вкрай слабко. Без присмаків, післясмаку та ароматів. Бережіть себе! — Кирило Круторогов (@Krutorogov) November 16, 2020

Раніше віцепрезидент Динамо Олексій Семененко написав листа директору каналів Футбол 1/2/3 Олександру Денисову по подачі інформації в Футбол NEWS про повернення Циганкова, Сидорчука та Комардіна в Україні. Він вказав, що інформація про повернення була подана неправдива.

Пресслужба каналів Футбол 1/2/3 відповіла на це, що в новинах керувалися словами головного тренера збірної України Андрія Шевченка.