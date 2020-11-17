У салоні такого літака не дотримуються соціальної дистанції

Динамо організувало повернення в Україну Віктора Циганкова, Сергія Сидорчука і менеджера збірної Вадима Комардіна на літаку Cessna 550.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

Це малогабаритний легкий борт бізнес-класу. З огляду на характеристики повітряного судна, неважко зрозуміти, що при таких умовах медичний протокол не було дотримано. У салоні таких розмірів не йдеться про соціальної дистанції.

У той час, як чартер, організований УАФ, виявився в розпорядженні лише одного Віктора Коваленка, відповідав усім вимогам, які стосуються перевезення хворих COVID-19.

Раніше віцепрезидент Динамо Олексій Семененко написав листа директору каналів Футбол 1/2/3 Олександру Денисову по подачі інформації в Футбол NEWS про повернення Циганкова, Сидорчука та Комардіна в Україні. Він вказав, що інформація про повернення була подана неправдива.

Пресслужба каналів Футбол 1/2/3 відповіла на це, що в новинах керувалися словами головного тренера збірної України Андрія Шевченка.