Циганик: Шевченко вважає, що Україна може конкурувати з ТОП-збірними

Джерело - Чемпіон.
Збірна України на думку Андрія Шевченка з Німеччиною показала, що можна грати навіть не основним складом.
Про це заявив журналіст Ігор Циганик.
"Якщо ми в оптимальному стані, якщо приїжджають всі здорові футболісти, то, в цілому, ми можемо конкурувати зі збірними рівня Іспанії та Німеччини. З Німеччиною ми показали, що можна грати навіть не основним складом. Це думка Шевченка.
Особисто я вважаю, що осіння частина Ліги націй була позитивною для збірної України", - сказав Циганик.
Раніше, Шевченко назвав умови матчу зі Швейцарією.
Нагадаємо, Шевченко хотів викликати Мудрика у збірну України.