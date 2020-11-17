Циганик: Шевченко вважає, що Україна може конкурувати з ТОП-збірними

Збірна України на думку Андрія Шевченка з Німеччиною показала, що можна грати навіть не основним складом.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Якщо ми в оптимальному стані, якщо приїжджають всі здорові футболісти, то, в цілому, ми можемо конкурувати зі збірними рівня Іспанії та Німеччини. З Німеччиною ми показали, що можна грати навіть не основним складом. Це думка Шевченка.

Особисто я вважаю, що осіння частина Ліги націй була позитивною для збірної України", - сказав Циганик.