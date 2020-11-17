Швейцарія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в заключному матчі дивізіону А групи 4 Ліги націй зіграє проти збірної Швейцарії.

Гра відбудеться у вівторок, 17 листопада, на Свісспорарені в Люцерні, о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступною на талеканалах Футбол 1 і Україна в онлайн-кінотеатрі sweet.tv.

Нагадаємо, щоб зберегти місце в дивізіоні А українцям достатньо зіграти внічию. Також підопічних Шевченка влаштує мінімальна поразка з рахунком більшим за 2:1 (3:2, 4:3... - Чемпіон).

У 5 турі Україна програла в гостях Німеччині (3:1), а Швейцарія зіграла внічию з Іспанією (1:1). В іншому матчі групи Німеччина та Іспанія визначать переможця квартету, який зіграє в півфіналі турніру. Гра Іспанія - Німеччина відбуватиметься паралельно нашій.