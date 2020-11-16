Суарес заразився коронавірусом та пропустить матч проти Барселони

Джерело - tribuna.com.
У збірній Уругваю виявили три випадки зараження коронавірусів.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Позитивні тести на COVID-19 здали нападник Луїс Суарес (Атлетіко) і воротар Родріго Муньос (Серро Портеньо), а також співробітник команди Матіас Фара.
Таким чином, ці футболісти не зможуть взяти участь в матчі кваліфікації чемпіонату світу 2022 року проти збірної Бразилії, який відбудеться завтра.
Суарес, ймовірно, пропустить ігри Ла-Ліги проти Барселони.
Раніше, Суарес відмовився зробити прощальне фото з Бартомеу.