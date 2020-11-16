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Суарес заразився коронавірусом та пропустить матч проти Барселони

Вчора 23:42 456 0
Луїс Суарес здав позитивний тест на коронавірус
Суарес заразився коронавірусом та пропустить матч проти Барселони
#Суарес, #Барселона, #Уругвай

Джерело - tribuna.com.

У збірній Уругваю виявили три випадки зараження коронавірусів.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Позитивні тести на COVID-19 здали нападник Луїс Суарес (Атлетіко) і воротар Родріго Муньос (Серро Портеньо), а також співробітник команди Матіас Фара.

Таким чином, ці футболісти не зможуть взяти участь в матчі кваліфікації чемпіонату світу 2022 року проти збірної Бразилії, який відбудеться завтра.

Суарес, ймовірно, пропустить ігри Ла-Ліги проти Барселони.

Раніше, Суарес відмовився зробити прощальне фото з Бартомеу.

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