Суарес заразився коронавірусом та пропустить матч проти Барселони

Луїс Суарес здав позитивний тест на коронавірус

У збірній Уругваю виявили три випадки зараження коронавірусів.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Позитивні тести на COVID-19 здали нападник Луїс Суарес (Атлетіко) і воротар Родріго Муньос (Серро Портеньо), а також співробітник команди Матіас Фара.

Таким чином, ці футболісти не зможуть взяти участь в матчі кваліфікації чемпіонату світу 2022 року проти збірної Бразилії, який відбудеться завтра.

Суарес, ймовірно, пропустить ігри Ла-Ліги проти Барселони.

Раніше, Суарес відмовився зробити прощальне фото з Бартомеу.