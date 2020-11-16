У Швейцарії перенесли тестування гравців збірної України та прес-конференцію Шевченка у готель

Організатори матчу Ліги націй Швейцарія – Україна знову внесли корективи у розклад української національної команди.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Ситуація з інфікованими гравцями постійно вносить у плани збірної корективи. Своїм останнім рішенням організатори перенесли ПЛР-тести футболістів та передматчеву зум-прес-конференцію головного тренера національної команди України до готелю, де розташувалися синьо-жовті (про час проведення прес-конференції буде повідомлено додатково)", - йдеться в повідомленні.