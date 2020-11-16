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Хацкевич: Білоруський протест більш мирний у порівнянні з українським

Сьогодні 15:40 416 0
Екснаставник Динамо - про події, що відбуваються у Білорусі
Хацкевич: Білоруський протест більш мирний у порівнянні з українським
#Хацкевич

Джерело - championat.com.

Колишньому головному тренеру Динамо Олександру Хацкевичу дуже боляче дивитися на те, що відбувається у Білорусі через фальсифікації виборів президента.

Про це заявив сам фахівець.

"Я дивлюся новини, шукаю інформацію в соціальних мережах, тому що по ТБ не показують все, що відбувається на вулиці. Читаю, спілкуюся з друзями. Мені дуже боляче бачити те, що там діється. Тривожно на серці, в тому числі за батьків. Зараз в Білорусі ніхто не захищений - ніяких прав немає у людей.

По-моєму, Мандела сказав: "Правитель, який знищує свій народ, вбиває державу. А правитель, який шукає примирення, створює націю". Білоруський протест більш мирний і менш організований у порівнянні з українським, але, якщо люди масово вийшли на вулиці, це означає одне: простий народ довели", - сказав Хацкевич.

Раніше, Хацкевич заявив, що не зрозумів, яке завдання перед ним стояло у Динамо.

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