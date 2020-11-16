Батько Циганкова: Рідний клуб допоміг Віктору, і я зміг його привітати

Віталій Циганков, батько півзахисника Віктора Циганкова, подякував керівництву ФК Динамо за повернення сина з Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Хочу від усього серця подякувати ФК Динамо Київ, нашому рідному клубу, за те, що допоміг моєму синові, Віктору Циганкову, і його товаришам швидко і безпечно повернутися на Батьківщину.

Весь час з того моменту, коли я дізнався, що у Віті та інших хлопців позитивні тести на ковід, звичайно ж, не знаходив собі місця. Батьківське серце не може залишатися спокійним в подібній ситуації, тим більше коли твоє дитя далеко від дому, яким би він не був дорослим.

А тут ще й інший момент – на певному етапі здалося, що проблемою повернення хлопців додому в Україну взагалі ніхто не займається! Але, слава Богу, цим зайнялося Динамо в особі Ігоря Суркіса, і питання трансферу з Німеччини було оперативно вирішено.

О другій годині ночі з суботи на неділю Віктор і його товариші повернулися додому, і я зміг привітати сина з Днем ​​народження очі в очі, а не телефоном!", - зазначив Віталій Циганков.