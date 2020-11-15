Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 листопада, відбулися матчі 5 туру Ліги націй.
5 тур, 15 листопада
Італія - Польща 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Жоржиньо(П), 2:0 - 84 Берарді
Група 2
Бельгія - Англія 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 10 Тілеманс, 2:0 - 24 Мертенс
Данія - Ісландія 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Еріксен(П), 1:1 - 85 Кьяртанссон, 2:1 - 90+1 Еріксен(П)
Ліга B, Група 1
Австрія - Північна Ірландія 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 75 Мадженніс, 1:1 - 81 Шауб, 2:1 - 87 Грбич
Група 2
Чехія - Ізраїль 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 7 Даріда
Група 2
Угорщина - Сербія 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 17 Радонич, 1:1 - 39 Кальмар
Ліга C, Група 3
Молдова - Греція 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 32 Фортуніс, 0:2 - 41 Бакастетас
Словенія - Косово 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 58 Мурікі, 1:1 - 63 Куртич, 2:1 - 90+3 Ілічич(П)
Нагадаємо, збріна Нідерландів здобула впевнену перемогу над командою з Боснії та Герцеговини.