 Бельгія перемогла Англію та інші матчі 5 туру Ліги націй | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Німеччина без проблем перемогла Україну в 5 турі Ліги націй
14.11.2020 23:35 8652 4
Шевченко довикликав до збірної України трьох гравців молодіжки
Вчора 20:50 1684
Визначився склад збірної України на етап Кубка світу в Контіолахті
Вчора 18:52 795
Інфіковані коронавірусом гравці збірної України повернуться додому чартерними рейсами
Вчора 18:30 617
Україна може покинути елітний дивізіон Ліги націй: усі варіанти перед останнім туром
Вчора 17:52 2615
Зінченко: Люди бажають мені і моїй родині смерті
Вчора 14:24 2826 4
Гамільтон виграв Гран-прі Туреччини та гарантував собі чемпіонський титул
Вчора 14:09 474
Яремчук: Є проблеми з реалізацією моментів
Вчора 13:10 589
Старікова стала чемпіонкою Європи
Вчора 12:39 567
Суркіс особисто організував повернення гравців, що заразилися у збірній України
Вчора 11:39 1530 1
Блоги
У Білорусі футболісти відвернулися від державного прапора
У Білорусі футболісти відвернулися від державного прапора Valeriy Ruchka
Вчора 11:21 1596
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Вчора 10:21 536
Фінал чемпіонату України з бадмінтону 2020: анонс і онлайн-трансляція
Фінал чемпіонату України з бадмінтону 2020: анонс і онлайн-трансляція Андрій Твердохліб
Вчора 00:41 375
Німеччина зрівнює рахунок після обрізки Зінченка
Німеччина зрівнює рахунок після обрізки Зінченка Андрій Твердохліб
14.11.2020 22:15 1250
Яремчук відкриває рахунок у грі шикарним пострілом у дев'ятку
Яремчук відкриває рахунок у грі шикарним пострілом у дев'ятку Андрій Твердохліб
14.11.2020 22:04 5693 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15 Листопада 2020
23:50 Футбол Збірна Швейцарії - збірна України: онлайн-трансляція 214
23:39 Футбол Бельгія перемогла Англію, Італія здолала Польщу. Результати 5 туру Ліги націй 466
23:24 Кіберспорт Budivelnyk Gaming здобув важку перемогу над eBC Dnipro у чемпіонаті України 309
23:08 Футбол ﻿Туреччина - Росія 3:2. Огляд матчу 827
22:50 Бокс Аллен оголосив про завершення кар'єри в 28 років 601
22:38 Баскетбол Прометей переміг Запоріжжя у Суперлізі 499
22:26 Кіберспорт Lviv Boars перемогли Azov Wolves у чемпіонаті України 553
22:10 Футбол Нідерланди - Боснія і Герцеговина 3:1. Огляд матчу 675
21:50 Футбол Менеджер збірної України: Не було необхідності в екстреній евакуації динамівців 1171
21:34 Футбол Вербич пропустить матч Ліги націй проти Косово через проблеми зі здоров'ям 744
21:26 Футбол Нідерланди здолали Боснію та Герцеговину, Туреччина перемогла Росію. Результати 5 туру Ліги націй 402
21:17 Бокс Як Кличко відвідав шпиталь у Гамбургу з українськими вояками 1149
21:09 Хокей Донбас - Дніпро 6:4. Огляд матчу 1177
20:50 Футбол Шевченко довикликав до збірної України трьох гравців молодіжки 1684
20:38 Кіберспорт Budivelnyk Gaming впевнено переміг Ternopil Gaming у чемпіонаті України 883
20:30 Блог Буде бій. Стало відоме ім'я наступного суперника Володимира Кличка 844
20:27 Футбол Оболонь - Авангард 5:0. Огляд матчу 952
20:13 Футбол Дентіньо повернувся в загальну групу Шахтаря 1163
20:09 Блог Нокаут року. Канадський хокеїст вирубив суперника одним ударом 1512
19:54 Хокей Донбас відігрався з 0:2 і здолав Дніпро в УХЛ 1634
19:38 Футбол Північна Македонія - Естонія 2:1. Огляд матчу 1315
19:26 Футбол Динамо звернулося до Денисова щодо недостовірної інформації на ТК Футбол 1/2/3 1239
19:09 Футбол Маліновський та Зінченко ризикують пропустити матч з Швейцарією 4440
18:52 Біатлон Визначився склад збірної України на етап Кубка світу в Контіолахті 795
18:39 Футбол У збірної Швейцарії залишилося 20 гравців на матч з Україною 2866

Бельгія перемогла Англію, Італія здолала Польщу. Результати 5 туру Ліги націй

Вчора 23:39 467 0
Данія переграла Ісландію
Бельгія перемогла Англію, Італія здолала Польщу. Результати 5 туру Ліги націй
#Ліга націй

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 листопада, відбулися матчі 5 туру Ліги націй.

Ліга Націй
Ліга А, Група 1
5 тур, 15 листопада

Італія - Польща 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Жоржиньо(П), 2:0 - 84 Берарді

Група 2

Бельгія - Англія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Тілеманс, 2:0 - 24 Мертенс

Данія - Ісландія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Еріксен(П), 1:1 - 85 Кьяртанссон, 2:1 - 90+1 Еріксен(П)

Ліга B, Група 1

Австрія - Північна Ірландія 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 75 Мадженніс, 1:1 - 81 Шауб, 2:1 - 87 Грбич

Група 2

Чехія - Ізраїль 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 7 Даріда

Група 2

Угорщина - Сербія 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 17 Радонич, 1:1 - 39 Кальмар

Ліга C, Група 3

Молдова - Греція 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 32 Фортуніс, 0:2 - 41 Бакастетас

Словенія - Косово 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Мурікі, 1:1 - 63 Куртич, 2:1 - 90+3 Ілічич(П)

Нагадаємо, збріна Нідерландів здобула впевнену перемогу над командою з Боснії та Герцеговини.

Коментарі ()