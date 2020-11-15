Данія переграла Ісландію

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 листопада, відбулися матчі 5 туру Ліги націй.

Ліга Націй

Ліга А, Група 1

5 тур, 15 листопада

Італія - Польща 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Жоржиньо(П), 2:0 - 84 Берарді

Група 2

Бельгія - Англія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Тілеманс, 2:0 - 24 Мертенс

Данія - Ісландія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Еріксен(П), 1:1 - 85 Кьяртанссон, 2:1 - 90+1 Еріксен(П)

Ліга B, Група 1

Австрія - Північна Ірландія 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 75 Мадженніс, 1:1 - 81 Шауб, 2:1 - 87 Грбич

Група 2

Чехія - Ізраїль 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 7 Даріда

Група 2

Угорщина - Сербія 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 17 Радонич, 1:1 - 39 Кальмар

Ліга C, Група 3

Молдова - Греція 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 32 Фортуніс, 0:2 - 41 Бакастетас

Словенія - Косово 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Мурікі, 1:1 - 63 Куртич, 2:1 - 90+3 Ілічич(П)

Нагадаємо, збріна Нідерландів здобула впевнену перемогу над командою з Боснії та Герцеговини.