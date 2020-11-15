Разом із Віктором Коваленком сьогодні мали летіти й три динамівці - Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Вадим Комардін

Джерело - УАФ.

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко та хавбек Вест Гема Андрій Ярмоленко вилетіли до Києва та Лондона сьогодні, у першій половині дня відповідно

Про це розповів старший менеджер збірної України Олексій Таргонський.

"Одразу після того, як тест на COVID-19 виявився позитивним у п’яти представників збірної України, ми з’ясували процедуру, за якою збірники могли бути доставлені додому. У день гри, 14 листопада, представник місцевої влади Лейпцига повідомив, що хлопці мають залишити країну до найближчого понеділка. Українська асоціація футболу одразу ж замовила 180-місний літак Ембраєр, який із дотриманням медичного протоколу був готовий перевезти збірників до Києва", - заявив менеджер.

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"Паралельно з нами сконтактувався англійський Вест Гем, який повідомив, що бере на себе організацію доставки свого гравця, Андрія Ярмоленка, безпосередньо до Лондона. Ярмоленко, до слова, вилетів до Лондона сьогодні в першій половині дня, як і представник Шахтаря Віктор Коваленко на чартері, організованому УАФ, до Києва".

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"Разом із Віктором мали летіти й три динамівці - Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Вадим Комардін. Ми запланували виліт на ранок неділі, аби хлопці спокійно подивилися у своїх готельних номерах матч Німеччина - Україна, а не їхали в аеропорт пізньої ночі, як, власне, і сталося. Необхідності екстрено евакуювати динамівців у суботу вночі не було жодної", - підсумував Таргонський.

Нагадаємо, Шевченко довикликав до збірної України трьох гравців молодіжки.