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Український чемпіон світу продовжить кар'єру у Польщі

Сьогодні 15:38 352 0
Мусолітін домовився з Лехією
Український чемпіон світу продовжить кар'єру у Польщі
#Мусолітін, #Лехія

Джерело - iSport.ua.

Півзахисник Микола Мусолітін в січні повинен перебратися в польський клуб Лехія з міста Гданськ.

Про це повідомляє iSport.ua.

Вихованець одеського Чорноморця на початку цього року перебрався в Латвію, де виступає за клуб Валмієра.

На рахунку 21 річного хавбека 17 матчів і 4 ассисти в рамках чемпіонату.

Відзначимо, що Мусолітін став частину чемпіонської збірної України U-20. На турнірі, який проходив у Польщі, він зіграв два матчі.

Нагадаємо, визначено найкращих гравців матчу Україна - Німеччина.

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