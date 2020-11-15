Український чемпіон світу продовжить кар'єру у Польщі

Мусолітін домовився з Лехією

Півзахисник Микола Мусолітін в січні повинен перебратися в польський клуб Лехія з міста Гданськ.

Про це повідомляє iSport.ua.

Вихованець одеського Чорноморця на початку цього року перебрався в Латвію, де виступає за клуб Валмієра.

На рахунку 21 річного хавбека 17 матчів і 4 ассисти в рамках чемпіонату.

Відзначимо, що Мусолітін став частину чемпіонської збірної України U-20. На турнірі, який проходив у Польщі, він зіграв два матчі.

Нагадаємо, визначено найкращих гравців матчу Україна - Німеччина.