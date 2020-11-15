Український чемпіон світу продовжить кар'єру у Польщі

Джерело - iSport.ua.
Півзахисник Микола Мусолітін в січні повинен перебратися в польський клуб Лехія з міста Гданськ.
Про це повідомляє iSport.ua.
Вихованець одеського Чорноморця на початку цього року перебрався в Латвію, де виступає за клуб Валмієра.
На рахунку 21 річного хавбека 17 матчів і 4 ассисти в рамках чемпіонату.
Відзначимо, що Мусолітін став частину чемпіонської збірної України U-20. На турнірі, який проходив у Польщі, він зіграв два матчі.
Нагадаємо, визначено найкращих гравців матчу Україна - Німеччина.