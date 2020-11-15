 ФІФА виплатить Ліверпулю 2 мільйона фунтів компенсації за травму Гомеса | Футбол | Champion.com.ua
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ФІФА виплатить Ліверпулю 2 мільйона фунтів компенсації за травму Гомеса

Сьогодні 12:24 664 0
Захисник отримав тяжке ушкодження в розташуванні збірної
ФІФА виплатить Ліверпулю 2 мільйона фунтів компенсації за травму Гомеса
#Ліверпуль, #Гомес

Джерело - UA-футбол.

Ліверпуль отримає компенсацію у 2 мільйони фунтів від ФІФА за травму захисника Джо Гомеса.

Про це повідомляє Daily Mail.

Нагадаємо, на заключному тренуванні збірної Англії перед товариським матчем проти Ірландії на поточному тижні Гомес отримав серйозну травму коліна. 23-річний футболіст переніс хірургічне втручання на сухожиллі лівого коліна. Відзначається, що інші зв'язки при пошкодженні не постраждали. Проте очікується, що Джо пропустить більшу частину нинішнього сезону.

Як і всі інші гравці, викликані в національні команди, Гомес був застрахований ФІФА. Це означає, що червоним компенсуватимуть зарплату Джо в повному обсязі до тих пір, поки англієць не почне тренування із першою командою.

Оскільки зарплата 23-річного становить близько 80 тис. фунтів на тиждень, загальна сума компенсації становить приблизно 2 млн.

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