Визначився перший учасник фіналу чотирьох Ліги Націй

Португалія складає повноваження

Джерело - Чемпіон.

Третя група вже делегувала першого учасника до фіналу чотирьох Ліги Націй.

Ним стала збірна Франції, яка перемогла Португалію на виїзді з рахунком 0:1 завдяки голу Н’Голо Канте.

Команда Дешама набрала 13 очок, у Португалії 10, однак навіть якщо французи програють Швеції в останньому турі, а команда Сантуша здолає Хорватію, Франція буде вище за рахунок особистих зустрічей. Перший поєдинок між ними завершився нічиєю 0:0.

Таким чином, Португалії не вдасться захистити свій титул переможця Ліги Націй, здобутий нею в 2019-му в першому розіграші турніру. Тоді, нагадаємо, діючі чемпіони Європи у вирішальному матчі здолали Нідерланди, а в півфіналі Швейцарію.

Півфінали та фінал нинішньої Ліги Націй відбудуться в жовтні 2021-го.