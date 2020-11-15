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Шевченко може довикликати гравців на матч з Швейцарією

Сьогодні 06:30 867 0
Про це він заявив після поєдинку проти збірної Німеччини
Шевченко може довикликати гравців на матч з Швейцарією
#Збірна України, #Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Збірна України залишить нинішню заявку на матч проти Швейцарії, якщо не буде ніяких травм.

Про це заявив головний тренер команди Андрій Шевченко.

"Важко зараз знайти кадри. Думаю, якщо не буде ніяких травм, залишимося з цим складом. Завтра летить літак з Києва, щоб забрати заражених гравців. Ми не знали, яке майбутнє чекати, що робити з гравцями, які вже були інфіковані вірусом", - заявив коуч.

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"У нас є час до вильоту ранкового літака. Якщо вважатимемо за потрібне додати в команду гравців, по-перше, їх треба знайти. Тоді подивимося і додамо", - підсумував Шевченко

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