Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос, який у цій грі став рекордсменом серед європейських футболістів, не реалізував 2 пенальті в грі проти Швейцарії.

Іспанія лише на останніх хвилинах вирвала нічию (1:1). Забий Рамос бодай один удар з "точки", гра Швейцарія - Україна не мала б ніякого турнірного значення. Нагадаємо, підопічні Шевченка поступилися Німеччині (3:1). Доля 3-го місця в групі, а разом з ним і прописки в дивізіоні А, вирішиться в останньому турі. А збірні Німеччини та Іспанії в очній дуелі визначать переможця групи та півфіналіста турніру.