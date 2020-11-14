Лев оголосив заявку Німеччини на матч з Україною

Джерело - DFB.
Головний тренер збірної Німеччини оголосив заявку гравців, які візьмуть участь в матчі групового етапу Ліги націй проти України.
Про це повідомляє пресслужба DFB.
Воротарі: Мануель Ноєр, Бернд Лено, Кевін Трапп
Захисники: Робін Кох, Фелікс Удуохай, Маттіас Гінтер, Філіп Макс, Джонатан Та, Бенджамін Хенріхс, Ніклас Штарк, Антоніо Рюдігер, Ніклас Зюле
Півзахисники: Флоріан Нойхаус, Надим Амірі, Тоні Кроос, Юліан Брандт, Леон Горетцка, Лерой Сане, Серж Гнабрі, Ілкай Гюндоган, Махмуд Дауд
Нападники: Тімо Вернер, Лука Вальдшмідт
Нагадаємо, матч Німеччина - Україна відбудеться у запланований час.
Раніше Шевченко назвав заявку збірної України на матч із Німеччиною.