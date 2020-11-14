Велика Британія готова самостійно прийняти Євро-2020

УЄФА може змінити формат Євро-2020

Велика Британія може самостійно прийняти всі матчі Євро-2020.

Про це повідомляє Daily Mail.

Футбольна асоціація Англії (FA) вже веде відповідні переговори з УЄФА.

Стверджується, що через пандемію коронавірусу вивчаються альтернативні варіанти замість проведення турніру в 11 країнах.

При цьому матчі можуть провести з уболівальниками, розробивши систему тестування фанатів на COVID-19 до входу на стадіони.

Спочатку планувалося, що чемпіонат Європи відбудеться у 12 містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.

Нагадаємо, збірна України отримали останнього суперника в групі на Євро-2020.