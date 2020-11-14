Велика Британія готова самостійно прийняти Євро-2020

Джерело - tribuna.com.
Велика Британія може самостійно прийняти всі матчі Євро-2020.
Про це повідомляє Daily Mail.
Футбольна асоціація Англії (FA) вже веде відповідні переговори з УЄФА.
Стверджується, що через пандемію коронавірусу вивчаються альтернативні варіанти замість проведення турніру в 11 країнах.
При цьому матчі можуть провести з уболівальниками, розробивши систему тестування фанатів на COVID-19 до входу на стадіони.
Спочатку планувалося, що чемпіонат Європи відбудеться у 12 містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.
Нагадаємо, збірна України отримали останнього суперника в групі на Євро-2020.