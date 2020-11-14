Михайліченко: У збірній України всі були трохи в паніці

Богдан Михайліченко прокоментував спалах коронавірусу у команді

Збірній України попри ситуацію з коронавірусом потрібно готуватися до матчу з Німеччиною у Лізі націй.

Про це розповів захисник національної команди Богдан Михайліченко.

"Всі були трохи в паніці. Ніхто не знав, хто, як, шкода хлопців. Вони нам допомогли б, звичайно ж. Але треба вибиратися з цієї ситуації та грати", - розповів Михайліченко.

Раніше повідомлялося, що позитивні тести на коронавірус здали Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко і Віктор Циганков.

Нагадаємо, матч Німеччина - Україна запланований на 14 листопада в Лейпцигу. Початок о 21:45.