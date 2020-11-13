Чотири гравці збірної України здали позитивні тести на коронавірус.

Про це заявив головний тренер команди Андрій Шевченко.

"Прийшли результати тестів. У 5 осіб позитивні, 4 з них - гравці. Ми сьогодні приїхали на тренування, заражені залишилися в готелі, вони ізольовані. Чекаємо інформації від організаторів та УЄФА щодо матчу. Ми приїхали, будемо тренуватися. Постараємося по максимуму захистити себе від спілкування", - сказав Шевченко.