Джерело - sport.ua.
Чотири гравці збірної України здали позитивні тести на коронавірус.
Про це заявив головний тренер команди Андрій Шевченко.
"Прийшли результати тестів. У 5 осіб позитивні, 4 з них - гравці. Ми сьогодні приїхали на тренування, заражені залишилися в готелі, вони ізольовані. Чекаємо інформації від організаторів та УЄФА щодо матчу. Ми приїхали, будемо тренуватися. Постараємося по максимуму захистити себе від спілкування", - сказав Шевченко.
Раніше повідомлялося, що позитивні тести на коронавірус здали Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко і Віктор Циганков.
Нагадаємо, матч Німеччина - Україна запланований на 14 листопада в Лейпцигу. Початок о 21:45.