Вернер: У матчі з Україною збірній Німеччини потрібно атакувати

Гравцям збірної Німеччини потрібно здобути лише перемогу у матчі з Україною.

Про це заявив форвард збірної Німеччини Тімо Вернер.

"Звичайно, ми прагнемо перемогти в завтрашньому поєдинку. У першому матчі ми побачили, що в суперника чудова команда. Українці небезпечні. Нам варто бути обережними. Але передусім Німеччині треба атакувати.

Я вірю, що ми впораємося й переможемо", - сказав Вернер.