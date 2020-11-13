Вернер: У матчі з Україною збірній Німеччини потрібно атакувати

Джерело - УАФ.
Гравцям збірної Німеччини потрібно здобути лише перемогу у матчі з Україною.
Про це заявив форвард збірної Німеччини Тімо Вернер.
"Звичайно, ми прагнемо перемогти в завтрашньому поєдинку. У першому матчі ми побачили, що в суперника чудова команда. Українці небезпечні. Нам варто бути обережними. Але передусім Німеччині треба атакувати.
Я вірю, що ми впораємося й переможемо", - сказав Вернер.
Гра пройде в суботу, початок о 21:45. Після чотирьох турів Іспанія лідирує з 7 очками. Україна і Німеччина мають по 6 пунктів, а у Швейцарії 2 очки.
Нагадаємо, збірна Німеччини зазнала кадрових втрат перед матчем з Україною.