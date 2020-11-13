Луческу: Футболку Мессі хочу повісити поряд з футболкою Пеле

Наставник Динамо Мірча Луческу після матчу з Барселоною в Лізі чемпіонів просив футболку Ліонеля Мессі, щоб поповнити особисту колекцію.

Про це заявив сам фахівець.

"Не знаю, чому люди так реагують. Мессі дебютував в Лізі чемпіонів у матчі проти Шахтаря. З того часу ми зустрічалися з ним 9 разів.

Я йому сказав, що у мене є футболка одного великого гравця, Пеле, і я хочу поруч повісити футболку Мессі. Ось це я йому і сказав", - розповів Луческу.