Збірна України має шанси на перемогу в групі Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

За два тури до завершення Ліги націй Німеччина та Україна набрали по 6 очок та ділять друге місце. Відставання від Іспанії, яка лідирує, всього одне очко.

Отже, переможець матчу Німеччина – Україна теоретично в останньому турі зможе претендувати на перемогу в групі. Нічия у випадку перемоги Іспанії в грі зі Швейцарією – закриє питання переможця групи.

Зважаючи, що останній тур українцям доведеться грати проти аутсайдера – Швейцарії, - шанси є!

У разі поразки України і Швейцарії, то наша команда залишиться третьою і очна зустріч 17 листопада уже нічого не вирішуватиме.

Зазначимо, лише переможці квартетів продовжать боротьбу за перемогу в турнірі - 4 команди утворять півфінальні пари. Остання команда групи понизиться в класі та наступний розіграш проведе в дивізіоні B.

Нагадаємо, напередодні збірна України отримали останнього суперника в групі на Євро-2020.