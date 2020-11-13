У Дзюби вимагали 5 млн доларів за непоширення інтимного відео

Артема Дзюба відмовив шантажистам

У форварда Зеніта Артема Дзюби вимагали 5 млн доларів, щоб інтимне відео з його участю не з'явилося в інтернеті.

Про це повідомляє Фонтанка.

Відзначається, що особистість шантажиста відома як самому футболістові, так і правоохоронним органам. Дзюба зустрічався з цією людиною і записав розмову з вимаганням грошей.

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Зараз всю інформацію про нього вивчають в центральному апараті ФСБ. Наявних записів та інформації досить для порушення кримінальної справи за статтею про вимагання в особливо великому розмірі. Чи буде воно порушуватися, поки невідомо. Це пов'язано з ймовірним скандальним характером процесу.

Дзюба від коментарів з цих питань утримався. Повідомляється, що вимагачам він відмовив - і через суму, і через відсутність гарантій. В результаті відео було викладено в інтернет.