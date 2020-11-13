В УАФ спростували призначення Реброва головним тренером збірної України

Українська асоціація футболу не підписувала попередній контракт з Сергієм Ребровом, як з новим головним тренером збірної України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"В окремих ЗМІ з’явилася інформація про нібито заключений попередній контракт щодо призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України з липня 2021 року на три роки. Офіційно заявляємо, що ця інформація — повна нісенітниця. Або, якщо хочете - банальний фейк! Яку мету переслідують його автори — можна лише здогадуватися. Можливо, його творці мають на меті зіпсувати стосунки Сергія Реброва з керівництвом Ференцвароша напередодні поєдинків Ліги чемпіонів та разом з тим внести нервозність у підготовку національної збірної України до вирішальних матчів Ліги націй УЄФА.

Адже не є секретом той факт, що деякі футбольні функціонери навіть у нашій країні не дуже раді нинішнім успіхам збірної України. Нагадаємо, що в Андрія Шевченка діє довготривалий контракт з Українською асоціацією футболу. До того ж нагадаємо, що питання про призначення головного тренера збірної — виключно в компетенції Виконкому УАФ", - йдеться в повідомленні.