Шевченко: Лунін зіграв хороший матч, окрім однієї помилки

Джерело - footballua.tv.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко закликав не критикувати голкіпера Андрія Луніна після його невдалий виступ в контрольному матчі з Польщею.
Про це розповів сам український спеціаліст.
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"Всі помиляються. Так, його помилка однозначно, але в ігрових моментах таке буває - у нього зрізався м'яч. Це футбол. Звинувачувати його в чомусь - ні в якому разі.
Навпаки, він провів хороший і впевнений матч, крім цієї помилки", - вважає Шевченко.