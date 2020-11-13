Шевченко: Лунін зіграв хороший матч, окрім однієї помилки

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко закликав не критикувати голкіпера Андрія Луніна після його невдалий виступ в контрольному матчі з Польщею.

Про це розповів сам український спеціаліст.

Актуально: Став відомий повний розклад збірної України на груповому етапі Євро-2020

"Всі помиляються. Так, його помилка однозначно, але в ігрових моментах таке буває - у нього зрізався м'яч. Це футбол. Звинувачувати його в чомусь - ні в якому разі.

Навпаки, він провів хороший і впевнений матч, крім цієї помилки", - вважає Шевченко.