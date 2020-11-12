Стали відомі результати жеребкування Підсумкового турніру ATP

8 учасників були розбиті на дві групи

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP, який пройде з 15 до 22 листопада в Лондоні.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

За його підсумками 8 учасників були розбиті на дві групи.

Перший номер світового рейтингу Новак Джокович очолив групу Токіо-1970 (перше місце проведення турніру). Він буде змагатися проти Даніїла Медведєва з Росії, Александра Звєрєва з Німеччини і Дієго Шварцмана з Аргентини.

Суперниками другої ракетки світу Рафаеля Надаля на груповому етапі будуть Домінік Тім з Австрії, Стефанос Ціціпас з Греції і Андрєй Рубльов з Росії.

Група Токіо-1970

Новак Джокович (Сербія)

Даніїл Медведєв (Росія)

Александр Звєрєв (Німеччина)

Дієго Шварцман (Аргентина)

Група Лондон-2020

Рафаель Надаль (Іспанія)

Домінік Тім (Австрія)

Стефанос Ціціпас (Греція)

Андрєй Рубльов (Росія)

Нагадаємо, Стаховський і Молчанов програли у чвертьфіналі парного турніру у Словаччині.