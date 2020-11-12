Стали відомі результати жеребкування Підсумкового турніру ATP

Джерело - Чемпіон.
Відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP, який пройде з 15 до 22 листопада в Лондоні.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
За його підсумками 8 учасників були розбиті на дві групи.
Перший номер світового рейтингу Новак Джокович очолив групу Токіо-1970 (перше місце проведення турніру). Він буде змагатися проти Даніїла Медведєва з Росії, Александра Звєрєва з Німеччини і Дієго Шварцмана з Аргентини.
Суперниками другої ракетки світу Рафаеля Надаля на груповому етапі будуть Домінік Тім з Австрії, Стефанос Ціціпас з Греції і Андрєй Рубльов з Росії.
Група Токіо-1970
Новак Джокович (Сербія)
Даніїл Медведєв (Росія)
Александр Звєрєв (Німеччина)
Дієго Шварцман (Аргентина)
Група Лондон-2020
Рафаель Надаль (Іспанія)
Домінік Тім (Австрія)
Стефанос Ціціпас (Греція)
Андрєй Рубльов (Росія)
Group Tokyo 1970— ATP Tour (@atptour) November 12, 2020
🇷🇸 @DjokerNole
🇷🇺 @DaniilMedwed
🇩🇪 @AlexZverev
🇦🇷 @dieschwartzman
Group London 2020
🇪🇸 @RafaelNadal
🇦🇹 @ThiemDomi
🇬🇷 @StefTsitsipas
🇷🇺 @AndreyRublev97 #NittoATPFinals #ATPTour pic.twitter.com/ChNL6HX91y
Нагадаємо, Стаховський і Молчанов програли у чвертьфіналі парного турніру у Словаччині.