Аллегрі відмовив ПСЖ і чекає пропозиції від Інтера

Екстренер Ювентуса без роботи перебуває вже понад рік

Массімільяно Аллегрі відхилив пропозицію ПСЖ замінити Томаса Тухеля на посаді головного тренера команди.

Про це повідомляє sport.fr.

Аллегрі відхилив пропозицію ПСЖ тому, що чекає на запрошення від Інтера. Нерадзуррі невдало розпочали нинішній сезон, і вже почалися розмови про можливу відставку Антоніо Конте. Аллегрі стежить за розвитком подій і готовий замінити Конте.

Нагадаємо, Аллегрі знаходиться в статусі безробітного вже понад рік. Він покинув Ювентус в кінці сезону 2018/2019.