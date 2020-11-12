Мілан близький до продовження контракту з Доннаруммою

Італійцю оклад в розмірі 6,5 мільйонів євро

Керівництво Мілана практично погодило новий контракт з голкіпером Джанлуїджі Доннаруммою.

Про це повідомляє Football-Italia.

Россонері пропонують 21-річному італійцю оклад в розмірі 6,5 мільйонів євро, але сам футболіст хоче отримувати 7,5 млн. Чинний контракт Джанлуіджі розрахований до літа 2021 року.

При цьому в новому контракті Доннарумма буде пункт про продовження угоди з його братом Антоніо. Поки головна причина тривалих переговорів полягає в тому, що агент гравця Міно Раяла намір включити в контракт пункт про викуп футболіста, на той випадок, якщо Мілан не зможе пробитися в Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, Ібрагімович хоче продовжити контракт з Міланом.