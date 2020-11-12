Денисов: Луніна наздогнала відсутність ігрової практики

Гравці збірної Польщі у матчі з українцями використали ймовірність помилки і реалізували один кривенький момент у другому таймі.

Про це заявив ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

"Двоїсте відчуття. Гра збірній давалася - комбінації, атаки із завершенням. Зінченко і Яремчук - відмінно взагалі. Гру Коноплі плюсую сміливо. Абсолютна відсутність ігрової практики наздогнала Луніна. Це могло статися, Шевченко знав. Тому, з одного боку, дав практику, з іншого, випустив саме в товарняку. Поляки в результаті використали цю ймовірність помилки і реалізували один кривенький момент у другому таймі. Ми не реалізували куди більш яскраві моменти. А могли ж. Матч корисний", - зазначив Денисов.