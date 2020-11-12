Миливоєвич заразився коронавірусом у збірній Сербії

29-річний серб здав позитивний тест на коронавірус

Півзахисник Крістал Пелес і збірної Сербії Лука Миливоєвич не зможе допомогти своїй національній команді у найближчих поєдинках.

Про це повідомляє Sky Sports.

29-річний серб здав позитивний тест на коронавірус в розташуванні збірної і вже відправився на самоізоляцію.

Миливоєвич став третім гравцем в команді Любіши Томбаковіча, які заразилися коронавірусів. До цього позитивні тести виявилися у Браніслава Івановича і Філіпа Джурічича.

Таким чином, Миливоєвич пропустить найближчий матч відбіркового етапу чемпіонату Європи проти Шотландії. Також попереду у сербів два матчі в Лізі націй проти Угорщини (15 листопада) і Росії (18 листопада).

Нагадаємо, Віда отримав позитивний результат тесту на COVID-19 в перерві матчу проти Туреччини.