Біргофф застеріг Німеччину від недооцінки збірної України

Гравцям збірної Німеччини потрібно бути обережними і пильними у матчі Ліги націй проти України.

Про це розповів менеджер національних збірних Німецького футбольного союзу Олівер Біргофф.

"Очевидно, ми хочемо виграти важливий матч проти України в суботу, а потім вирушити в Іспанію і ризикнути, адже в цій групі ще все можливо. Але потрібно бути обережними і пильними, Україну теж не можна недооцінювати.

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Було б божевіллям, якби ми сказали, що нас поки навіть не хвилює ЧЄ. Ми хочемо провести успішне Євро. Нам не хочеться знову пережити ЧС-2018. Однак ми повинні усвідомлювати, що команда поки не може максимально зіграти на чемпіонаті Європи. У 2022 і 2024 роках ми можемо стати ще сильнішими. Проте, ми повинні спробувати отримати максимальну віддачу від ЧЄ", – розповів Біргофф.