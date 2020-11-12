Гравці Барселони відкинули пропозицію клубу про зниження зарплат

Переговори будуть продовжені пізніше

Гравці Барселони не погодилися на прохання клубу про зниження зарплат через фінансову кризу, викликану пандемією коронавірусу

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У клубі поінформували, що провели з групою гравців переговори про можливість скорочення зарплати в зв'язку з важким фінансовим становищем клубу, але домовленості не досягнули.

"Після декількох днів напружених зустрічей і переговорів, сторони завершили період консультацій, так і не досягнувши угоди. Керівництво було змушене вдатися до таких заходів з метою врегулювання серйозної фінансової проблеми, викликаної пандемією коронавірусу, яка приведе до скорочення доходів клубу більш ніж на 300 млн євро в сезоні-2020/2021, що змушує скорегувати зарплату на 191 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Наразі сторони взяли у переговорах паузу та повернуться до них 23 листопада.

Нагадаємо, Барселона подала в суд на Неймара на суму в 10 млн євро.