Ротань назвав заявку збірної України на матч проти Мальти

Стала відома заявка збірної України

Джерело - УАФ.

Молодіжна збірна України із 22 гравцями вирушила на матч проти Мальти.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

В останній момент до команди приєднався голкіпер Шахтаря Микита Турбаєвський та нападник Колоса Євген Ісаєнко.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Владислав Кучерук (Колос Ковалівка), Анатолій Трубін, Микита Турбаєвський (обидва — Шахтар Донецьк).

Захисники: Олександр Сирота, Крістіан Біловар (обидва — Динамо Київ), Владислав Дубінчак (Дніпро-1 Дніпро), Ігор Снурніцин (Олімпік Донецьк), Тимур Стецьков, Роман Вантух, Владислав Бабогло (усі — Олександрія), Богдан Мілованов (Спортинг, Іспанія).

Півзахисники: Даніїл Сємілєт, Данило Кравчук (обидва — Ворскла Полтава), Володимир Бражко (Динамо Київ), Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Єгор Ярмолюк (усі — Дніпро-1 Дніпро), Георгій Судаков (Шахтар Донецьк), Володимир Якімець (Львів).

Нападники: Ілля Шевцов (Десна Чернігів), Микола Кухаревич (Рух Львів), Євген Ісаєнко (Колос Ковалівка).

Відзначимо, що 13 листопада збірна України U-21 зіграє передостанній матч відбірного турніру Євро-2021.