Зінченко: Збірна України була ближчою до перемоги, ніж Польща

Збірна України могла виграти товариський матч проти Польщі.

Про це розповів український півзахисник Олександр Зінченко.

"За змістом гри ми були як мінімум не гірше. Звичайно, я віддаю повагу збірної Польщі. Все-таки у них дуже багато кваліфікованих футболістів, які грають в Європі.

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Але я думаю, що ми були ближчими до перемоги. Хоч ми і програли 2:0, але це футбол. Це добре, що ми створюємо моменти, але головне у футболі - це голи. Нам потрібно працювати над реалізацією", - розповів Зінченко.