Франція вперше за 10 років програла збірній поза ТОП-50

Несподівана поразка збірної Франції

Збірна Франції в товариському поєдинку на своєму полі поступилася Фінляндії з рахунком 0:2.

Про це повідомляє Stats Foot.

Французи вперше за десять років програли домашній матч команді, яка не входить в ТОП-50 рейтингу ФІФА.

В останній раз таке сталося у 2010 році, коли Білорусь обіграла Францію в відборі Євро-2012.

Наразі Фінляндія перебуває на 55-му місці рейтингу, а Франція на другому.

Раніше, збірна Данії переграла Швецію у контрольному матчі.

Нагадаємо, Болгарія розгромила Гібралтар у контрольному матчі.