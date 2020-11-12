Гецко: Класна команда не повинна бути такою марнотратною

Збірна України у товариському матчі проти Польщі змарнувала декілька хороших можливостей у воріт суперника.

Про це розповів колишній нападник національної команди Іван Гецко.

"Чи сподобалась якість гри збірної України? Моментами. Але знову-таки, реалізація залишає бажати кращого. Класна команда не повинна бути такою марнотратом. Це наша хвороба.

Я вважаю, що Марлос і Мораес не можуть виходити на заміну. Вони нічим не підсилили гру команди. Це футболісти основи або їх взагалі не потрібно випускати. Таке відчуття, що Мораеса і не було на полі. Перелому в грі не вийшло. Таке було рішення тренерського штабу, але, на мій погляд, погляд з боку, це була помилка Андрія Шевченка.

Гра українцям, в принципі, давалася, але сталося те, чого ми не чекали. Прикро те, що моменти, що призвели до пропущених м'ячів, створили не поляки, а ми самі собі їх привезли", - розповів Гецко.