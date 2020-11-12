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Тренер збірної Польщі оцінив перемогу над Україною

Сьогодні 08:29 1326 0
Єжи Бженчек прокоментував матч проти України
Тренер збірної Польщі оцінив перемогу над Україною
#Україна, #Польща

Джерело - uaf.ua.

Збірна Польщі у товариському матчі проти України отримала багато корисної інформації.

Про це розповів головний тренер національної збірної Єжи Бженчек.

"Ми отримали від товариського матчу проти України саме те, що хотіли. Напередодні гри суперник мав відчутні кадрові проблеми, але сьогодні на полі у складі гостей було достатньо швидких і технічних футболістів.

Збірна України мала кілька моментів біля наших воріт. Зрештою, ми отримали багато корисної інформації й знаємо, над чим нам варто працювати", - відзначив Бженчек.

Нагадаємо, збірна України поступилася Польщі у контрольному матчі.

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