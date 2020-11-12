 Хведеліані: Сподіваюся, Україна та Грузія зустрінуться на Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України поступилася Польщі у контрольному матчі
Вчора 23:35 3711
Грузія - Північна Македонія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE
Сьогодні 11:08 463
Шевченко не буде дозаявляти гравців на матчі Ліги націй
Сьогодні 09:46 727
Сподіваюся, Україна та Грузія зустрінуться на Євро-2020, - експерт
Сьогодні 09:40 381
Шевченко відреагував на помилку Луніна
Сьогодні 09:12 2124
Тренер збірної Польщі оцінив перемогу над Україною
Сьогодні 08:29 1325
Шевченко: Збірній України не вистачило реалізації моментів
Сьогодні 08:14 1814
Євро 2020. Сербія проти Шотландії, Грузія проти Македонії: прев'ю фінальних стикових матчів
Сьогодні 07:00 664
Польща - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:03 8051
Німеччина здолала Чехію, Португалія розтрощила Андорру. Результати контрольних матчів
Вчора 23:48 797
Блоги
Український чемпіон світу був дискваліфікований через вишиванку
Український чемпіон світу був дискваліфікований через вишиванку Valeriy Ruchka
Вчора 13:41 5166 2
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар Valeriy Ruchka
Вчора 13:09 1613
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною Valeriy Ruchka
Вчора 11:05 4487
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного Valeriy Ruchka
Вчора 09:54 438
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля Андрій Твердохліб
10.11.2020 22:16 1285
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео Андрій Твердохліб
10.11.2020 21:47 1489
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому Андрій Твердохліб
10.11.2020 18:35 1010
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця Андрій Твердохліб
10.11.2020 17:58 897
Усик зустрівся з футболістами збірної України
Усик зустрівся з футболістами збірної України Андрій Твердохліб
10.11.2020 14:54 1442 1
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси Valeriy Ruchka
09.11.2020 23:21 743
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:30 Футбол Дем'яненко оцінив гру збірної України 388
11:14 Футбол Захисник Ліверпуля вибув до кінця сезону 354
11:08 Пряма трансляція Грузія - Північна Македонія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE 463
10:58 Футбол Родрігес зіграв ювілейний матч за збірну Люксембургу 393
10:45 Футбол Лев: Матч проти України буде вирішальним 825
10:29 Футбол Франція вперше за 10 років програла збірній поза ТОП-50 889
10:15 Футбол Гецко: Класна команда не повинна бути такою марнотратною 720
09:55 Футбол Нідерланди - Іспанія 1:1. Огляд матчу 484
09:46 Футбол Шевченко не буде дозаявляти гравців на матчі Ліги націй 727
09:40 Футбол Сподіваюся, Україна та Грузія зустрінуться на Євро-2020, - експерт 381
09:29 Футбол Віда отримав позитивний результат тесту на COVID-19 в перерві матчу проти Туреччини 283
09:12 Футбол Шевченко відреагував на помилку Луніна 2124
08:59 Футбол Німеччина - Чехія 1:0. Огляд матчу 682
08:45 Футбол Безпрограшна серія збірної Італії досягла 20 ігор 828
08:29 Футбол Тренер збірної Польщі оцінив перемогу над Україною 1325
08:14 Футбол Шевченко: Збірній України не вистачило реалізації моментів 1814
07:00 Футбол Євро 2020. Сербія проти Шотландії, Грузія проти Македонії: прев'ю фінальних стикових матчів 664
00:04 Футбол Польща - Україна 2:0. Огляд матчу 3484
00:03 Футбол Польща - Україна: відео голів і огляд матчу 8051
11 Листопада 2020
23:59 Футбол Збірна Франції сенсаційно програла Фінляндії у контрольному матчі 2749
23:55 Футбол Кривбас - Яруд 5:1. Огляд матчу 2571
23:48 Футбол Німеччина здолала Чехію, Португалія розтрощила Андорру. Результати контрольних матчів 797
23:35 Футбол Збірна України поступилася Польщі у контрольному матчі 3711
23:35 Футбол Збірна Польщі - Збірна України 2:0. Як це було 14499
23:25 Бокс Бій Альварес – Плант не відбудеться 2786

Сподіваюся, Україна та Грузія зустрінуться на Євро-2020, - експерт

Сьогодні 09:40 381 0
Сподіваюся, Україна та Грузія зустрінуться на Євро-2020, - експерт

Джерело - Чемпіон.

Збірна Грузії, завдяки Лізі Націй, має історичний шанс потрапити до фінальної стадії чемпіонату Європи.

Про це Чемпіону розповів відомий футбольний менеджер Іраклій Хведеліані.

"Новий турнір - Ліга націй дав можливість маленьким футбольним державам потрапити на великий форум, яким, без сумніву, є чемпіонат Європи. Наша збірна (Грузія - Чемпіон) завчасно знає, до якої групи потрапить у разі виходу на Євро-2020. На жаль, перед грою з Північною Македонією, через COVID-19, випав лідер збірної Хвіча Кварацхелія. Це - величезна втрата!

Сподіваюся, тренерський штаб і гравці зроблять усе можливе, щоб написати нову сторінку в історію збірної Грузії. У разі перемоги над Північною Македонією, ми потрапляємо в групу до України на чемпіонаті Європи. Дуже хочу й сподіваюся, що гра Україна - Грузія відбудеться! Ця гра буде справжньою подією, між нашими дружніми країнами", - зазначив експерт.

Нагадаємо, українці 9 разів зустрічалися з грузинами та жодного разу не програли - 6 перемог і 3 нічиї. Найпам'ятнішим матчем, без сумніву, є гра кваліфікації до ЧС-2006. Тоді українці зіграли внічию (1:1) у Тбілісі та забезпечили собі участь у фінальній стадії Мундіаля.

Коментарі ()