Сподіваюся, Україна та Грузія зустрінуться на Євро-2020, - експерт

Збірна Грузії, завдяки Лізі Націй, має історичний шанс потрапити до фінальної стадії чемпіонату Європи.

Про це Чемпіону розповів відомий футбольний менеджер Іраклій Хведеліані.

"Новий турнір - Ліга націй дав можливість маленьким футбольним державам потрапити на великий форум, яким, без сумніву, є чемпіонат Європи. Наша збірна (Грузія - Чемпіон) завчасно знає, до якої групи потрапить у разі виходу на Євро-2020. На жаль, перед грою з Північною Македонією, через COVID-19, випав лідер збірної Хвіча Кварацхелія. Це - величезна втрата!

Сподіваюся, тренерський штаб і гравці зроблять усе можливе, щоб написати нову сторінку в історію збірної Грузії. У разі перемоги над Північною Македонією, ми потрапляємо в групу до України на чемпіонаті Європи. Дуже хочу й сподіваюся, що гра Україна - Грузія відбудеться! Ця гра буде справжньою подією, між нашими дружніми країнами", - зазначив експерт.